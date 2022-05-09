Haberler Haberler SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? İşte 9 Mayıs Survivor ödül oyununda kazanan takım

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? İşte 9 Mayıs Survivor ödül oyununda kazanan takım

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yeni bölümde doruğa çıktı. Survivor All Star 2022'de ödül oyunu nefesleri kesti. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor ödül oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor ödül oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 ödül oyununu kazanan takım belli oldu. İşte bilinmesi gereken detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 23:46
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? İşte 9 Mayıs Survivor ödül oyununda kazanan takım

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 8 Mayıs Pazar günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı.

Yarışmacılar İngiltere ödülü için kozlarını paylaştı. Peki Survivor 8 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununda gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. Yarışmayı kazanan Gönüllüler takımı İngiltere'ye giderek Hull City maçını izledi.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
DİĞER
Son dakika: Şenol Güneş TFF Başkanı olacak mı? Beşiktaş itirafı: Gelen teklifleri tek tek açıkladı...
Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan konut kredisi müjdesi!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Eski ehliyet son değişim tarihi ne zaman?
Enerji Bakanlığı personel alımı yapacak!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina sahasında Roma'yı yendi! Fiorentina sahasında Roma'yı yendi! 00:05
Eyüpspor’da İbrahim Üzülmez dönemi Eyüpspor’da İbrahim Üzülmez dönemi 00:02
Konyaspor ikincilikten koptu! Konyaspor ikincilikten koptu! 21:59
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı! 22:37
Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı! Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı! 22:51
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Davetimiz geçerli" Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Davetimiz geçerli" 23:29
Daha Eski
Antalyaspor - Konyaspor | CANLI Antalyaspor - Konyaspor | CANLI 18:21
Arda'nın sakatlığındaki son durum! Arda'nın sakatlığındaki son durum! 18:24
Fransız ekibi Ahmetcan için devrede! Fransız ekibi Ahmetcan için devrede! 18:56
Barcelona kararını verdi! Inaki Pena... Barcelona kararını verdi! Inaki Pena... 20:17
Kanarya'nın yeni hocasını duyurdular! Kanarya'nın yeni hocasını duyurdular! 20:46
Trabzonspor Altay maçı Olimpiyat Stadı'nda! Trabzonspor Altay maçı Olimpiyat Stadı'nda! 20:58