SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? İşte 9 Mayıs Survivor ödül oyununda kazanan takım

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 8 Mayıs Pazar günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı.
Yarışmacılar İngiltere ödülü için kozlarını paylaştı. Peki Survivor 8 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununda gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. Yarışmayı kazanan Gönüllüler takımı İngiltere'ye giderek Hull City maçını izledi.
KIRMIZI TAKIM
- Adem
- Sude
- Gökhan
- Sema
- Anıl
- Batuhan
- Barış
- Ayşe
MAVİ TAKIM
- Atakan
- Nagihan
- Ogeday
- Berkan
- Seda
- Hikmet
- Evrim
- Nisa