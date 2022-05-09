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Memur ve emekli zammı ne zaman, ne kadar yapılacak? Emekliye ve memura yapılacak Temmuz zammında enflasyon farkı belli oldu mu?

Her sene, yeni yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre yapılan emekli ve memur maaşı zamlarına dair detaylar araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaş, Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ayında alacakları zammın detaylarını araştırmayı sürdürüyor. İşte SSK/BAĞ-KUR emeklilerinin ve memurların dört aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayı maaş zamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:00
Memur ve emekli zammı ne zaman, ne kadar yapılacak? Emekliye ve memura yapılacak Temmuz zammında enflasyon farkı belli oldu mu?

'Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak, enflasyon oranı belli oldu mu, enflasyon farkı ne kadar' soruları gündemde yerini aldı. Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı için geri sayım devam ederken, ilk dört aylık emekli enflasyon zammı Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belirlendi. İşte emeklilere ve memura yapılacak zamma dair detaylar...

EMEKLİ ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU: EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ve memurların alacakları Temmuz artışıyla ilgili ipuçları da belli olmaya devam ediyor. Yılın ilk dört ayına dair veriler, Temmuz ayında yapılacak zammı şekillendirmeyi sürdürürken; Nisan enflasyonu sonrası 4 aylık oran ortaya çıktı.

Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuz'da alacağı zammı hesaplamaya başladı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık enflasyon verilerine göre alacağı zam miktarı toplamı yüzde 31,71 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına en az yüzde 31,71 oranında zam yapılacağı kesinleşti.

Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte net rakam belli olacak ve Temmuz ayında yapılacak zam oranı açıklanacak.

TEMMUZ ZAMMINDAN SONRA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı, 4 aylık oranda zamlanırsa 3300 TL seviyesine çıkacak

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine fark verilmesi de kesinleşti. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.

Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak
zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olacak. yılın ikinci zammı bu ay verilirken öncesinde ise ikramiye ödemeleri yapılacak. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 1.100 TL olarak ödenecek.

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