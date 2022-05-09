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Eski ehliyet son değişim tarihi ne zaman? Yeni ehliyet başvurusu nasıl yapılır? Fiyatı nedir?

Eski ehliyet sahiplerinin değişim için zamanı tükenmek üzere... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konu hakkında uyarıda bulundu. Peki, Eski ehliyet son değişim tarihi ne zaman? Yeni ehliyet başvurusu nasıl yapılır? Fiyatı nedir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:40
Eski ehliyet son değişim tarihi ne zaman? Yeni ehliyet başvurusu nasıl yapılır? Fiyatı nedir?

Eski ehliyet sahipleri için son döneme giriliyor. Yeni ehliyet ile değişimi,n yapılması için son tarih merak ediliyor. Öte yandan işlemlerin hangi birimden ve ne kadara yapılacağı da araştırılıyor. İşte detaylar...

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski kimliği yenilemek isteyen vatandaşlar 15 TL ücreti yatırması gerekmektedirç Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER

-Nüfus cüzdanı,

-Eski sürücü belgesi,

-15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz,

-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu.

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