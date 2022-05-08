Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 8 Mayıs Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 8 Mayıs Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

8 Mayıs 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 8 Mayıs Pazar günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 07:50
CANLI ALTIN FİYATLARI - 8 Mayıs Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 'Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Birçok kişi, çeşitli altın fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 8 Mayıs Pazar 2022 altın fiyatlarında son durum...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉8 Mayıs Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 904,47

Gram altın satış: 905,21

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.497,00

Çeyrek altın satış: 1.513,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.992,00

Yarım altın satış: 3.027,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.975,00

Tam altın satış: 6.032,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.112,00

Cumhuriyet altını satış: 6.204,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.136,00

Ata altın satış: 6.189,00

👉Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Mayıs Pazar saat 07.05 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Tescilli güzel Arzum Onan'ın siz bir de annesini görün! Arzum Onan'ın meğer güzelliği genetikmiş!
e-Ticaret üzerinden tekelleşmeye onay yok! Rekabet Kurulu büyük oyuna 'dur' dedi
Jorge Jesus kararını o tarihte verecek!
Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
GREEN CART SONUÇLARI
Msü tercihleri hakkında bilinmesi gerekenler!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonunun sahibi belli oldu! Miami'de pole pozisyonunun sahibi belli oldu! 07:37
Maç sonu çarpıcı sözler! "Devre arasında G.Saray'a gelseydi..." Maç sonu çarpıcı sözler! "Devre arasında G.Saray'a gelseydi..." 07:28
Mostafa Mohamed içeri girdi Mostafa Mohamed içeri girdi 06:35
Barça uzatmalarda kazandı! Barça uzatmalarda kazandı! 01:17
Barça uzatmalarda kazandı! Barça uzatmalarda kazandı! 01:17
Kartal Rıdvan'ın bonservisini belirledi! Ismael... Kartal Rıdvan'ın bonservisini belirledi! Ismael... 00:41
Daha Eski
Liverpool'a Tottenham çelmesi! Liverpool'a Tottenham çelmesi! 00:38
Liverpool'a Tottenham çelmesi! Liverpool'a Tottenham çelmesi! 00:37
Derbiler hırçın geçiyor! İşte dikkat çeken o istatistik Derbiler hırçın geçiyor! İşte dikkat çeken o istatistik 00:29
Nantes tek golle kazandı! Nantes tek golle kazandı! 00:28
Nantes tek golle kazandı! Nantes tek golle kazandı! 00:26
Benfica'yı deviren Porto şampiyon oldu! Benfica'yı deviren Porto şampiyon oldu! 23:44