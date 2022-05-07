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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 7 Mayıs Cumartesi 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da son ayların yağışlı geçmesiyle birlikte baraj doluluk oranları da ciddi bir artış oranı ile son yılların rekorunu kırmıştı. 2021 Nisan ayında zirve yapan sonrasında ise yüzde 40'lı seviyelere düşen baraj doluluk oranları yeniden yukarı çıkmıştı. Peki, 7 Mayıs Cumartesi 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 7 Mayıs Cumartesi 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Kış aylarının yoğun kar yağışı altında geçmesi ve sonrasında yağmurlu günlerin İstanbul'u etkisi altına alması baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneş de bir yandan etkisini hissettirmeye başladı. Bu durum yeniden baraj doluluk oranlarının dalgalı bir şekilde seyretmesine neden olurken son veriler de merak ediliyor. Son olarak 7 Mayıs 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa arttı ve 86.85 oldu.

💦8 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 8'inde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Alibey Barajı yüzde 69.35 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 68.6 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu tek barajı ise Kazandere oldu.

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