Haberler Haberler RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI - Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)" İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 07:11 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 07:12
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet) İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Cuma gününün önemi
Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)
"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)
"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları









"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)



"Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)



"Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi 8. Ayet)




"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)











DİĞER
Fahriye Evcen yatak odasından ilk kez paylaştı pozlarına beğeni yağdı! Güzel oyuncu ev şıklığı ile yine güzelliğini konuşturdu!
Bergüzar Korel bir yakınının altı aylık kızına hakaret etmesiyle çileden çıktı! “Artık bu hadsizlere..."
Kartal rotayı çizdi! Favori Sörloth plase Buksa
Nuno Espirito Santo neden olmadı? İşte sebebi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Facebook'un podcast hizmeti kapatılıyor!
Anneler Günü ne zaman?
5 Mayıs İŞKUR memur alımı şartları neler? KPSS'siz memur alımı nasıl yapılacak?
👩‍👧ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE RESİMLİ SÖZLER
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ayıp ettin Torrent Ayıp ettin Torrent 06:44
Hayatımın hayaliydi Hayatımın hayaliydi 06:31
PFDK kararları açıklandı! PFDK kararları açıklandı! 00:38
PFDK kararları açıklandı! PFDK kararları açıklandı! 00:37
Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası! Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası! 00:31
İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası! İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası! 00:30
Daha Eski
Avrupa ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! Avrupa ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! 00:22
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! 00:21
F.Bahçe'de Min-Jae endişesi! Derbide... F.Bahçe'de Min-Jae endişesi! Derbide... 00:09
Ve transfer müjdesi! Dzyuba F.Bahçe'ye Ve transfer müjdesi! Dzyuba F.Bahçe'ye 00:09
Uluç'tan flaş derbi yorumu! "Mecburen..." Uluç'tan flaş derbi yorumu! "Mecburen..." 00:09
G.Saray'da flaş gelişme! 5 yıldız sezon sonu yolcu G.Saray'da flaş gelişme! 5 yıldız sezon sonu yolcu 00:09