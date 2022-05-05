SGK'dan sıfır faizli konut kredisi! Ziraat Bankası ve Halkbank'a başvuru yeterli olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ev alanlara faiz kredi desteği sağlıyor. Yararlanmak isteyenler vatandaşların ise sadece bir belgeyle başvuru yapabilmesi yeterli oluyor.

Öte yandan dar gelirli vatandaşlara barınma ve kira desteğinde bulunulurken, harp, vazife malulleri ve gazilere faizsiz konut kredisi imkanı da sunuluyor.

SGK'nın faizsiz konut kredisi için bu yıl 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanılabilecek. Bunun için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvuru yapılması yeterli olacak.

Hak sahipleri de krediden faydalanmak için belgeye gerek olmaksızın Ziraat Bankası'na, kampanyalı konut satışından yararlanmak için ise Ziraat Bankası ve Halkank'a başvurabilecek.