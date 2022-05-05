5 Mayıs İŞKUR memur alımı şartları neler? KPSS'siz memur alımı nasıl yapılacak?

5 Mayıs Çarşamba İŞKUR memur alım ilanları İŞKUR üzerinden yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilana göre Türkiye geneli çok sayıda personel alımının yapılacağı duyuruldu. KPSS'li ve KPSS şartsız çok sayıda memur alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve ilan detayları haberimizde..

İŞKUR Açık İş İlanları üzerinden yayımlanan ilanlara göre 99 bin 913 işçi alınacağı duyuruldu. Yapılacak personel alımında adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve belirtilen diğer şartları taşıması gerektiği açıklandı.

ÇEŞİTLİ MESLEKLERDEN MEMUR ALIMI BAŞLADI

Memur alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. Başta Abone İşleri Memuru, Büro Memuru (Dış Ticaret), Büro Memuru (Genel), Büro Memuru (İdari İşler), Danışma Memuru, Sigorta Memuru, Üretim Planlama Memuru, Yurt Yönetim Memuru olmak üzere kamu kurumlarına da çeşitli meslekler üzerinden memur alımı yapılacağı belirtildi.

ALIMLAR BAŞLADI

Alımlar başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere lise mezunları üzerinden alımlar yapılacak. Başvurular ise İŞKUR üzerinden online bir şekilde gerçekleşecek.

MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Memur alımı başvuru şartları şöyle:

18 Yaşından büyük olmak.

Görevini yapmasında herhangi bir sağlık problemi olmamak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Büro içerisinde verilen görevleri başarılı bir şekilde yapmak.

Ekip çalışmasına yatkın olmak.

Belirtilen öğrenim durumunu sağlamış olmak.

Gerekli sertifikalara sahip olmak.

İŞKUR Kaydı olmak.

Özel Başvuru şartlarını sağlamak.