İSG SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULA | İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ne zaman?

İSG sınavı için 4 Nisan 2022 tarihinde tamamlanan başvurların ardından, 12 Nisan'da geç başvurular da yapıldı. Başvrusunu tamamlayan adaylar, sınava dair detayları araştırmaya başladı. Peki, İSG sınavı ne zaman, saat kaçta, giriş belgesi nereden alınır? İşte detaylar...

İSG SINAVI 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) 15 Mayıs 2022'de, saat 10.15'te başlayacak.

İSG SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

İSG sınav yerleri ve giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya dair gelecek açıklamaların ardından detaylar haberimizde yer alacak.

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sınav sonuçları 7 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

İSG SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG), İSG/1 Sınavı 15 Mayıs 2022 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır.

Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek.

Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara'da da yapılabilecek.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.