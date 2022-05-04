Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 4 Mayıs Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 4 Mayıs Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

4 Mayıs 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 4 Mayıs Çarşamba günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 07:05
CANLI ALTIN FİYATLARI - 4 Mayıs Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 'Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Birçok kişi, çeşitli altın fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 4 Mayıs Çarşamba 2022 altın fiyatlarında son durum...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉4 Mayıs Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 887,04

Gram altın satış: 887,18

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.458,00

Çeyrek altın satış: 1.483,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.915,00

Yarım altın satış: 2.967,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.822,00

Tam altın satış: 5.912,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.082,00

Cumhuriyet altını satış: 6.174,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.976,00

Ata altın satış: 6.066,00

👉Altın fiyatlarına dair son bilgiler 4 Mayıs Çarşamba günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenmişti! Hadise milyonlara evlendiğini böyle duyurdu: Bu anımızı çok özel yaşamak istedik!
Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine Paris balayında büyük şok!
Azim, inanç, hırs ve zafer! İşte şampiyonluk öyküsünün 2. bölümü
Fırtına'nın kutlamasına dünya hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR KİM ELENDİ? 3 Mayıs Survivor elendi? Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazandı?
Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı
Yeni Göbeklitepe mi keşfediliyor? T biçimli heykel heyecan yarattı
TOLKIEN FİLM KONUSU
İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi ve sorgulama ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! 00:39
Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! 00:39
İlk finalist Liverpool! İlk finalist Liverpool! 00:13
TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt! TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt! 00:12
Fırat Develioğlu'dan canlı yayında flaş sözler! Fırat Develioğlu'dan canlı yayında flaş sözler! 00:12
F.Bahçe'de Arda gelişmesi! Beşiktaş maçında... F.Bahçe'de Arda gelişmesi! Beşiktaş maçında... 00:12
Daha Eski
Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı? Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı? 00:12
Osayi'den G.Saray itirafı! "Daha önce böyle bir şey yaşamadım" Osayi'den G.Saray itirafı! "Daha önce böyle bir şey yaşamadım" 00:12
Kanarya'dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi... Kanarya'dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi... 00:11
Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri 00:11
G.Saray'a sürpriz başkan adayı! 30 Nisan'daki seçimi engellemişti... G.Saray'a sürpriz başkan adayı! 30 Nisan'daki seçimi engellemişti... 00:11
Trabzonspor'un başarısında altyapı farkı! Trabzonspor'un başarısında altyapı farkı! 00:11