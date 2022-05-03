Haberler Haberler Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler arama motorlarında Villarreal - Liverpool maçını araştırıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 09:49 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 10:10
Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Villarreal - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. El Madrigal'de oynanacak Villarreal - Liverpool maçı için geri sayım devam ederken; Danny Makkelie yönetiminde oynanacak maçın detayları haberimizde...

VILLARREAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Liverpool maçı 3 Mayıs Salı günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL MUHTEMEL 11'LER

  • Rullİ
  • Foyth
  • Albiol
  • Torres
  • Estupinan
  • Capoue
  • Coquelin
  • Parejo
  • Lo Celso
  • Chukwueze
  • Dia

LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

  • Alisson
  • Alexander-Arnold
  • Konate,
  • Van Dijk
  • Robertson
  • Henderson
  • Fabinho
  • Thiago
  • Salah
  • Mane
  • Diaz
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