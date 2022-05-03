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Ramazan Bayramı Çeşme ve Bodrum'u hareketlendirdi!

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil bölgelerine akın etmeye başladı. Türkiye'nin en gözde tatil noktalarından olan Çeşme ve Bodrum’da kısıtlamasız ilk bayram tatilinde, restoran ve kafeler tıka basa doldu. Bayramın ilk günüyle birlikte iki bölgede de yoğunluk yaşandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 10:39
Ramazan Bayramı Çeşme ve Bodrum'u hareketlendirdi!

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte 2 yıl aradan sonra kısıtlamasız ilk bayram tatili için Çeşme'yi tercih edenler kent meydanlarında yoğunluk oluşturdu. Otel rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 80 oranında bir doluluk beklenirken, hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle rezervasyonların bir kısmı tatile günler kala iptal edildi. Bayramın ilk gününü Çeşme'de geçirmek isteyen çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar ise Alaçatı Çarşısı'na akın etti.

Hava şartlarının etkisiyle tatilcilerin gözdesi Ilıca Plajı boş kaldı ancak Alaçatı Çarşısı'nda restoran ve kafelerde yoğunluk yaşandı. Hazırlıklarını günler önce tamamlayan işletmeler bayramın ilk günüyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Polis ekipleri ise oluşabilecek araç yoğunluğu ihtimaline karşı kentte denetimlerini sürdürüyor.

RESTORAN VE KAFELER DOLDU

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da da bayramın birinci gününde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle plajlar boş kaldı. Turistlerden bazıları ise bulutlu havaya aldırış etmeden denize girdi. Yerli ve yabancı turistler kafeteryalar başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik noktalarında yoğunluk oluşturdu. Havanın yer yer yağışlı olması nedeniyle tur tekneleri sefer yapamadı. Öte yandan, sezonun 3'üncü gemisi 'Mein Schiff Herz' Alman yolcu ağırlıklı olmak üzere 1233 turistle kente geldi. 262 metre uzunluğundaki gemide 640 personel çalışırken yolcu gemisinin saat 19.00 sıralarında Mikonos'a hareket edeceği bildirildi. Turizm yetkilileri tarafından kent genelindeki otellerdeki doluluk oranın ise yüzde 90'ları geçtiği belirtildi.

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