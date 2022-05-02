Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı? | BİM, A-101, Şok bayramda açık mı? İşte yanıtı

Marketler bayramda açık mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı 2-3-4 Mayıs tarihlerinde idrak ediliyor. Bugün Ramazan Bayramın ilk günü! Marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar bayram süresince zincir marketlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki BİM-A101-ŞOK-Migros-Carrefour bayramda açık mı?

Bayramda marketler açık mı sorusu zincir marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hemen hemen 81 ilde ve tüm ilçelerinde neredeyse var olan zincir marketler vatandaşın gıda-temizlik-şarküteri gibi birçok ihtiyacını karşıladığı alanlar olarak biliniyor. Peki Marketler bayram süresince açık mı? Bayramda marketler çalışıyor mu?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Bayram 2-3-4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi (bugün) birçok zincir ve yerel market şubeleri kapalı olacak. Bayramın ikinci gününden itibaren ise BİM-A101 ve ŞOK gibi birçok il ve ilçede şubesi olan merkezler bayramın ikinci gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yerel marketlerin birçoğu ise bayramın ilk iki günü kapalı olacak.

BİM-A101-ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM mağazaları Ramazan Bayramının ilk günü kapalı olacak. Salı gününden itibaren ise hizmet vermeye devam edecek.

A101 ve ŞOK marketler ise bayramın ilk gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek. Sadece çalışma saatlerinin bayram nedeniyle 2 Mayıs (Pazartesi) bugün biraz geç açılabilir olması bekleniyor:

Carrefour ve Migros marketlerin ise bayram süresince hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor