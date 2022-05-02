Haberler Haberler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ramazan Bayramı namazı hutbesinin bir bölümünü İngilizce okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ramazan Bayramı namazı hutbesinin bir bölümünü İngilizce okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Süleymaniye Camii’nde bayram namazını kıldırdı. Hutbenin bir paragrafını da İngilizce okuyan Erbaş, ''Burada, cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler de var. Hem onlar içindi hem de dünyaya mesaj verdik'' dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:05
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ramazan Bayramı namazı hutbesinin bir bölümünü İngilizce okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Süleymaniye Camii'nde kıldırdığı bayram namazında hutbenin 10 cümlelik bir paragrafını İngilizce okudu.

Hutbenin İngilizce kısmının özet bir paragraf olduğunu söyleyen Erbaş, "Burada, cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler de var. Hem onlar içindi hem de dünyaya mesaj verdik. 'Dünya hepimiz içindir. Hepimize yeter. Herkes hakkına razı olsun. Kimse kimsenin hakkını el uzatmasın. Eğer öyle olursa savaşlar olmaz. Kadınlar, çocuklar, masum insanlar yurtlarından sürülüp başka diyarlara gitmek zorunda kalmazlar' Cümlelerinden oluşan önemli bir mesajdı" diye konuştu.

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