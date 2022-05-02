💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 2 Mayıs 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 2 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '2 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 57 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

2 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

12-23-41-45-53-77 Joker: 70 Süperstar: 32

👉Sayısal Loto 2 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA