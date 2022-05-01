İstanbul'da 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif yollar hangileri? İstanbul Valiliği duyurdu: Bugün o yollar trafiğe kapalı!

İstanbul Valiliği 1 Mayıs 06.00 itibarıyla, Emek ve Dayanışma günü etkinlikeri çerçevesinde Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılan yollara istinaden alternatif yol güzergahlarını da paylaşan İstanbul Valiliği, vatandaşlar için detaylı yol durum bilgisini açıkladı. İşte 1 Mayıs Pazar günü İstanbul'da kapatılan ve açık olan yollar, trafik ve yol bilgisi...

BEYOĞLU'NDA 06.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK YOLLAR VE SOKAKLAR

Sıraselviler Caddesi

Tak-ı Zafer Caddesi

Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi

Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi

Zambak Sokak-Meşelik Sokak

Yeni Çarşı Caddesi

Kumbaracı Yokuşu

Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi

Kamer Hatun Caddesi

İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak

İnönü Caddesi- Mete Caddesi

BEYOĞLU'NDA BELİRLENEN ALTENATİF GÜZERGAHLAR

Refik Saydam Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Meclis-i Mebusan Caddesi

Tersane Caddesi

Mebusan Yokuşu

Boğaz Kesen Caddesi

Defterdar Yokuşu

ANADOLU YAKASINDA 06.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK YOLLAR VE SOKAKLAR

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

ANADOLU YAKASINDA BELİRLENEN ALTENATİF GÜZERGAHLAR