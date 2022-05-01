Haberler Haberler İstanbul'da 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif yollar hangileri? İstanbul Valiliği duyurdu: Bugün o yollar trafiğe kapalı!

İstanbul'da 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif yollar hangileri? İstanbul Valiliği duyurdu: Bugün o yollar trafiğe kapalı!

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Milyonlarca İstanbullu, 'bugün hangi yollar açık, hangi yollar kapatıldı, alternatif güzergahlar neresi?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte 1 Mayıs Pazar günü İstanbul yol durumu ve trafiğe kapalı yolların detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 07:31 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 07:50
İstanbul'da 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif yollar hangileri? İstanbul Valiliği duyurdu: Bugün o yollar trafiğe kapalı!

İstanbul Valiliği 1 Mayıs 06.00 itibarıyla, Emek ve Dayanışma günü etkinlikeri çerçevesinde Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılan yollara istinaden alternatif yol güzergahlarını da paylaşan İstanbul Valiliği, vatandaşlar için detaylı yol durum bilgisini açıkladı. İşte 1 Mayıs Pazar günü İstanbul'da kapatılan ve açık olan yollar, trafik ve yol bilgisi...

BEYOĞLU'NDA 06.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK YOLLAR VE SOKAKLAR

  • Sıraselviler Caddesi
  • Tak-ı Zafer Caddesi
  • Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi
  • Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi
  • Zambak Sokak-Meşelik Sokak
  • Yeni Çarşı Caddesi
  • Kumbaracı Yokuşu
  • Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi
  • Kamer Hatun Caddesi
  • İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak
  • İnönü Caddesi- Mete Caddesi

BEYOĞLU'NDA BELİRLENEN ALTENATİF GÜZERGAHLAR

  • Refik Saydam Caddesi
  • Tarlabaşı Bulvarı
  • Meclis-i Mebusan Caddesi
  • Tersane Caddesi
  • Mebusan Yokuşu
  • Boğaz Kesen Caddesi
  • Defterdar Yokuşu

ANADOLU YAKASINDA 06.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK YOLLAR VE SOKAKLAR

  • Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

ANADOLU YAKASINDA BELİRLENEN ALTENATİF GÜZERGAHLAR

  • Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi trafiğe devam edecek.

DİĞER
Maske yok mesafe yok... İki yıl sonra bayram gibi bir bayram!
Balkondan düşen Ukraynalı model Srabiants'ın korkunç ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürecek"
Futbolcular Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'yı ıslattı!
Ağaoğlu: 32 yılda böyle sezon yaşamadım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedir?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 - İstanbul iftar vakti
Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken şampiyonluk yorumu! "Başarısındaki en önemli unsur..." Dikkat çeken şampiyonluk yorumu! "Başarısındaki en önemli unsur..." 07:36
Bizim kimseyle hesabımız yok Bizim kimseyle hesabımız yok 01:35
Üst düzey ilgi vardı Üst düzey ilgi vardı 01:33
Akyazı efsanesi Akyazı efsanesi 01:32
Meselesi, uyanışı, mücadelesi Meselesi, uyanışı, mücadelesi 01:32
Tebrikler Trabzonspor Tebrikler Trabzonspor 01:32
Daha Eski
Sevgi patlaması Sevgi patlaması 01:32
Başakşehir tam gaz Başakşehir tam gaz 01:28
Altay son bir umutla Altay son bir umutla 01:26
Konyaspor yıkıldı Konyaspor yıkıldı 01:26
Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! 01:19
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... 01:16