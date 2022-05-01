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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 1 Mayıs Pazar 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da baraj doluluk oranlarında, kurak geçen sonbahar aylarıyla birlikte düşüş yaşandığı gözlemlenmişti. 2021 Nisan ayında yüzde 80.82 seviyelerini gören baraj doluluk oranları sonrasında ise yüzde 40'lı seviyelere kadar düşmüştü. İstanbul'un son aylardaki havaları ise barajlara olumlu anlamda yansıdı. Peki, 1 Mayıs Pazar 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 10:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 1 Mayıs Pazar 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Kış aylarında İstanbul'da etkisini hisstetiren yoğunlaşan kar yağışları, barajlarda bulunan su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bahar aylarına girilmesiyle beraber güneş de yüzünü gösterirken baraj doluluk oranlarında dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son olarak 1 Mayıs 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı düşüşünü sürdürdü ve yüzde 87.69 oldu.

💦8 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 8'inde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Alibey Barajı yüzde 70.59 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 68.51 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu barajları bugün yapılan ölçümlere göre Kazandere ve Istrancalar oldu. Pabuçdere'de ise doluluk oranı yüzde 99.88 olarak kayıtlara geçti.

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