Haberler Haberler İSTANBUL İMSAKİYE 2022 - İstanbul iftar vakti

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 - İstanbul iftar vakti

İstanbul iftar saati (2022 imsakiye) - İftara ne kadar zaman kaldı? Teravih vakti saat kaçta başlıyor? Ramazan ayı müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki, İstanbul için iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 İstanbul imsakiyesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 19:10
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 - İstanbul iftar vakti

İFTARA NE KADAR KALDI? - Ramazan ayı müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki, İstanbul için iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 İstanbul imsakiyesi...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2022?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

2022 YILINDA HANGİ KANDİL HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

KADİR GECESİ (AYET-İ KERİME)

"1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi, 1-5)

KADİR GECESİ HAKKINDA

"Her kim inanarak ve (sevabını Allah'tan) umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Savm, 6.)

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