BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 30 Nisan 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Kış aylarında İstanbul'da etkisini hisstetiren yoğunlaşan kar yağışları, barajlarda bulunan su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bahar aylarına girilmesiyle beraber güneş de yüzünü gösterirken baraj doluluk oranlarında dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son olarak 30 Nisan 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı düşüşünü sürdürdü ve yüzde 87.80 oldu.

💦8 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 8'inde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Alibey Barajı yüzde 70.78 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 68.51 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu barajları bugün yapılan ölçümlere göre Kazandere ve Istrancalar oldu. Darlık'ta ise doluluk oranı yüzde 98.32 olarak kayıtlara geçti.

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