SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 29 Nisan Cuma yayınlanan bölümde oynandı. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 29 Nisan'da yayınlanan bölümde 1. eleme adayı Evrim Kekli oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Parviz

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa