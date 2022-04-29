Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 29 Nisan 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 29 Nisan 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da baraj doluluk oranlarında, kurak geçen sonbahar aylarıyla birlikte düşüş yaşandığı gözlemlenmişti. 2021 Nisan ayında yüzde 80.82 seviyelerini gören baraj doluluk oranları sonrasında ise yüzde 40'lı seviyelere kadar düşmüştü. İstanbul'un son aylardaki havaları ise barajlara olumlu anlamda yansıdı. Peki, 29 Nisan Cuma 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 09:13 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 29 Nisan 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Kış aylarında İstanbul'da etkisini hisstetiren yoğunlaşan kar yağışları, barajlarda bulunan su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bahar aylarına girilmesiyle beraber güneş de yüzünü gösterirken baraj doluluk oranlarında dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son olarak 29 Nisan 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı düşüşünü sürdürdü ve yüzde 87.94 oldu.

💦8 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 8'inde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Alibey Barajı yüzde 71.06 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 68.42 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu barajları bugün yapılan ölçümlere göre Kazandere ve Istrancalar oldu. Darlık'ta ise doluluk oranı yüzde 98.53 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊





DİĞER
Son dakika: Gündeme oturacak sözler! "Falcao nasıl transfer olmuştu?"
Başkan Erdoğan'dan ödül alan Lise öğrencisi Mustafa Öztürk: O anı hayatım boyunca unutamam
Dikkat çeken sözler! "Jesus Löw'e kıyasla..."
Ozan Tufan'da son viraj
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek? İşte WhatsApp'tan yapılan resmi açıklama
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın evi hazır!
2022 Askerlik yerleri açıklandı mı?
ALES/2 sınavı ne zaman?
29 Nisan Cuma BİM kataloğu | BİM'de hangi ürünler indirimde? | 29 Nisan Cuma BİM ürünleri fiyatları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan neden ayrıldı? Resmen açıkladı! Galatasaray'dan neden ayrıldı? Resmen açıkladı! 09:03
Ronaldo Premier Lig tarihine geçti! Ronaldo Premier Lig tarihine geçti! 08:35
Dikkat çeken sözler! "Jesus Löw'e kıyasla..." Dikkat çeken sözler! "Jesus Löw'e kıyasla..." 08:15
Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" 07:46
Bir Anadolu Efes klasiği Bir Anadolu Efes klasiği 01:11
Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... 01:06
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:03
Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! 01:01
Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti 01:01
UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... 01:01
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı! 01:01
Leipzig avantajı kaptı! Leipzig avantajı kaptı! 01:01