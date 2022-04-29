Haberler Haberler 📅 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? | Ramazan Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı

📅 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? | Ramazan Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı

Bakanlar Kurulu'nun bir araya gelmesiyle bugün düzenlenen Kabine Toplantısı'nda '2022 Ramazan Bayramı tatili' ile ilgili bir karar alınması bekleniyordu. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek için hazırlık yapan ya da farklı bir plan yapmak isteyen milyonlarca vatandaş '2022 Bayram tatili kaç gün, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?' sorularının cevabını sorgulamaya başlamıştı. Fakat, Kabine Toplantısı'ndan sonra Başkan Erdoğan bayram tatili hakkında bir açıklama yapmadı. Buna göre, son günlerde bir açıklama gelmezse milyonlarca çalışan ve öğrenci 5-6 Mayıs tarihlerinde normal çalışmalarına devam edecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 09:40
📅 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? | Ramazan Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı

Bayram tatilinin dokuz gün olup olmayacağı merak ediliyor. 'Bayram tatili 9 gün mü, bayram kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman?' sorularını arama motorunda sorgulayanlar ise bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nın kararını merakla bekliyordu. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından bu yönde bir karar çıkmadı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil süresine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Bu konuda bir açıklama yapılmadığı için de bayram tatili hafta sonu ile birlikte toplam 5 gün olacak.

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili takvimi şu şekilde olacak:

30 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili

1 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili ve Ramazan Bayramı arifesi

2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün

3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün

4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Gün

5 Mayıs 2022 Perşembe: Normal mesai günü

6 Mayıs 2022 Cuma: Normal mesai günü

7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili

8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili- Anneler Günü

DİĞER
Cristiano Ronaldo, bir kez daha Premier Lig tarihine geçti! Manchester United'a puanı getirdi
Başkan Erdoğan'dan ödül alan Lise öğrencisi Mustafa Öztürk: O anı hayatım boyunca unutamam
Dikkat çeken sözler! "Jesus Löw'e kıyasla..."
Ozan Tufan'da son viraj
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek? İşte WhatsApp'tan yapılan resmi açıklama
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın evi hazır!
2022 Askerlik yerleri açıklandı mı?
ALES/2 sınavı ne zaman?
29 Nisan Cuma BİM kataloğu | BİM'de hangi ürünler indirimde? | 29 Nisan Cuma BİM ürünleri fiyatları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan neden ayrıldı? Resmen açıkladı! Galatasaray'dan neden ayrıldı? Resmen açıkladı! 09:03
Ronaldo Premier Lig tarihine geçti! Ronaldo Premier Lig tarihine geçti! 08:35
Dikkat çeken sözler! "Jesus Löw'e kıyasla..." Dikkat çeken sözler! "Jesus Löw'e kıyasla..." 08:15
Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" 07:46
Bir Anadolu Efes klasiği Bir Anadolu Efes klasiği 01:11
Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... 01:06
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:03
Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! 01:01
Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti 01:01
UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... 01:01
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı! 01:01
Leipzig avantajı kaptı! Leipzig avantajı kaptı! 01:01