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ALES SINAV SONUÇ SORGULAMA | 2022-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı mı? Ales sınav sonucu nereden sorgulanır?

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Lisans eğitimini tamamlayan ve lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar, sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki, 2022-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı mı? Ales sınav sonucu nereden sorgulanır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:10
ALES SINAV SONUÇ SORGULAMA | 2022-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı mı? Ales sınav sonucu nereden sorgulanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Nisan'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ALES SINAV SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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