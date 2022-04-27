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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? | 2022 Anneler Günü hangi güne denk geliyor, Mayıs ayının kaçında? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, hikayesi nedir?

Anneler Günü, her yıl Mayıs'ın ikinci pazarında kutlanan ve birçok kişi için önem arz eden özel bir gündür. Annesini mutlu etmek isteyen birçok kişi Anneler Günü'nün ne zaman olduğunu, Anneler Günü'nde ne hediye alacağını araştırmaya devam ederken; 2022 Anneler Günü'nün tarihi ve hangi güne denk geldiğine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 10:00
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? | 2022 Anneler Günü hangi güne denk geliyor, Mayıs ayının kaçında? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, hikayesi nedir?

'Anneler Günü ne zaman, Anneler Günü hangi güne denk geliyor? Bu yıl Anneler Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında?' sorusu milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Annesine hediye alarak annesini mutlu etmek isteyenler, Anneler Günü'nün tarihini sorgulamayı sürdürürken; 2022 Anneler Günü'ne dair merak edilenler haberimizde...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Anneler Günü, bu yıl Mayıs ayının 2. Pazar'ı olan 8 Mayıs tarihine denk geldiği için; 2022 yılında Anneler Günü 8 Mayıs pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI, HİKAYESİ NEDİR?

Anneler Günü'nün ortaya çıkış hikayesine dair birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiyle ilgilidir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştır. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda ilk kez 1914 yılının ikinci Pazar'ı Anneler Günü ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

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