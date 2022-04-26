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YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI | ÖYSM YDS 2022 sonuç sorgulama ekranı

YDS sonuçları açıklandı, sınava giren binlerce aday sınav sonucunu nasıl öğreneceğini sorgulamaya başladı. 10 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç sorgulama ekranı ve sınava dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 11:10
YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI | ÖYSM YDS 2022 sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı, puanını öğrenmek isteyen adaylar 'YDS sonucu öğren, YDS açıklandı mı, YDS puanına nasıl bakılır?' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte, 2022 YDS sonuçları ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

YDS 2022 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Yabancı Dil Sınavı (YDS 2022/1 İngilizce) sonuçlarını açıkladı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden sorgulayabilecek.

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ÖSYM'DEN YDS AÇIKLAMASI!

YDS sonuçlarının açıklandığına dair açıklama ÖSYM'den geldi. İşte detayları:

"10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

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