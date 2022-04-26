Kadir gecesi mesajları | 27 Nisan Çarşamba Kadir gecesi WhatsApp ve sms mesajları | En güzel Kadir Gecesi mesajları

Herkesin paylaşabileceği en güzel, resimli ve yazılı Kadir Gecesi sözleri örnekleri şöyle...

Allah'ım! Tüm İslam aleminin çocuklarına ilim, irfan, sıhhat, doğruluk, güzel ahlak, iffet, sadakat, başarı ve cennet nasip eyle. (Amin) Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; Ömrümüzüde bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Kadir gecesinin sabahında, hepimizin günahlardan temizlenmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş kullardan olmamız duasıyla...

Ömrümüzün bir muhasebesini yapabilmek ve hayatımızı 'helal ve haram' sınırlarını gözeterek bir istikamet çizebilme ümidiyle, Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ederim. Kandilimiz mübarek olsun...

Hem Ramazan ayının bereketi hem de Kadir Gecesi'nin hayrı üzerimize olsun. Hayırlı kandiller...

Kadir Gecesi'nin bereketinden tüm Müslüman kardeşlerimin yararlanabilmesi dileğiyle... Dualarınız kabul kandilimiz mübarek olsun.