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KADİR GECESİ 2022! Kadir gecesi ne zaman, hangi gün?

Kadir Gecesi tüm Müslüman alemi için oldukça önemli ve manevi yönü güçlü bir gün olduğundan, vatandaşlar 2022 Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Arama motorunda 'Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?' sorularının cevabı gündemde yerini aldı. Kadir Gecesi'nde ibadetlerine getirmek isteyen vatandaşlar bu gecenin ne zaman olduğu sorgulamaya devam ederken Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve nasıl ortaya çıktığına dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:31
KADİR GECESİ 2022! Kadir gecesi ne zaman, hangi gün?

'Kadir Gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman?' soruları gündemde yerini aldı. Ramazan ayıyla birlikte idrak edilen Kadir Gecesi'nin nasıl ortaya çıktığı ve anlamı araştırılmaya başladı. Peki Kadir Gecesi ne zaman, 2022 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte Kadir Gecesi'ne dair merak edilenler...

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KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

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KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Dualar ve ibadetlerle idrak edilecek Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinmektedir. Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının akabinde başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder. Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak bilinmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nin Anlamı:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

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