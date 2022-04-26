BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 26 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Son dönemlerde İstanbul'da yoğunlaşan kar yağışları, barajlarda bulunan su seviyesindeki artışı birlikte getirdi. Güneşli havalarda su seviyesinde bazı dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son olarak 26 Nisan 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı düne göre yüzde 0.08 düşüşle yüzde 88.49 oldu.

💦8 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 8'inde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Alibey Barajı yüzde 71.64 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 68.32 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu barajları bugün yapılan ölçümlere göre Kazandere ve Istrancalar oldu. Darlık'ta ise doluluk oranı yüzde 99.12 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊



