Haberler Haberler 📅 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? | Ramazan Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı

📅 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? | Ramazan Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı

Bakanlar Kurulu'nun bir araya gelmesiyle bugün düzenlenen Kabine Toplantısı'nda '2022 Ramazan Bayramı tatili' ile ilgili bir karar alınması bekleniyordu. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek için hazırlık yapan ya da farklı bir plan yapmak isteyen milyonlarca vatandaş '2022 Bayram tatili kaç gün, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?' sorularının cevabını sorgulamaya başlamıştı. Fakat, Kabine Toplantısı'ndan sonra Başkan Erdoğan bayram tatili hakkında bir açıklama yapmadı. Buna göre, son günlerde bir açıklama gelmezse milyonlarca çalışan ve öğrenci 5-6 Mayıs tarihlerinde normal çalışmalarına devam edecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:30
📅 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? | Ramazan Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı

Bayram tatilinin dokuz gün olup olmayacağı merak ediliyor. 'Bayram tatili 9 gün mü, bayram kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman?' sorularını arama motorunda sorgulayanlar ise bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nın kararını merakla bekliyordu. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından bu yönde bir karar çıkmadı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil süresine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Bu konuda bir açıklama yapılmadığı için de bayram tatili hafta sonu ile birlikte toplam 5 gün olacak.

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2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili takvimi şu şekilde olacak:

30 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili

1 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili ve Ramazan Bayramı arifesi

2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün

3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün

4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Gün

5 Mayıs 2022 Perşembe: Normal mesai günü

6 Mayıs 2022 Cuma: Normal mesai günü

7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili

8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili- Anneler Günü

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