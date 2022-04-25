Haberler Haberler 📅 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? | Bayram tatili 9 gün mü? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak!

📅 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? | Bayram tatili 9 gün mü? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak!

Bakanlar Kurulu'nun bir araya gelmesiyle bugün düzenlenen Kabine Toplantısı'nda '2022 Ramazan Bayramı tatili' gündem maddesi olacak. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek için hazırlık yapan ya da farklı bir plan yapmak isteyen milyonlarca vatandaş '2022 Bayram tatili kaç gün, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili gün olacak mı?' sorularının cevabını sorgulamaya devam ederken; işte Kabine Toplantısı'ndan sonra Başkan Erdoğan'ın yapacağı son dakika açıklamalarına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:34 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:35
📅 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? | Bayram tatili 9 gün mü? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak!

Bayram tatilinin dokuz gün olup olmayacağı merak ediliyor. 'Bayram tatili 9 gün mü, bayram kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman?' sorularını arama motorunda sorgulayanlar ise bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nın kararını merakla bekliyor. İşte Başkan Erdoğan tarafından yapılması beklenen açıklamalar ve Kabine Toplantısı'ndan gelecek bayram tatili kararına ayrıntılar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Bayram tatilinin dokuz gün olup olmayacağı bugün Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. 2022 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair yapılacak son dakika açıklamaları haberimizde yer alacak.

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2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Aynı zamanda arife günü, Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelecek. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

  • Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
  • Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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