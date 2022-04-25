📅 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? | Bayram tatili 9 gün mü? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak!

Bayram tatilinin dokuz gün olup olmayacağı merak ediliyor. 'Bayram tatili 9 gün mü, bayram kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman?' sorularını arama motorunda sorgulayanlar ise bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nın kararını merakla bekliyor. İşte Başkan Erdoğan tarafından yapılması beklenen açıklamalar ve Kabine Toplantısı'ndan gelecek bayram tatili kararına ayrıntılar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Bayram tatilinin dokuz gün olup olmayacağı bugün Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. 2022 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair yapılacak son dakika açıklamaları haberimizde yer alacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Aynı zamanda arife günü, Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelecek. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.