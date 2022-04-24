Haberler Haberler AUZEF SINAV SONUÇLARI 2022 | AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI 2022 | AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavlarının tamamlanmasının ardından, sınava giren binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını ve sonuçlarını nereden öğreneceğini araştırmaya başladı. AKSİS üzerinden aldığı puanı görüntüleyecek adaylar için heyecanlı geri sayım devam ederken; arama motorunda 'AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı' gibi sorgulamaları sürdüren öğrenciler için detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 08:00
AUZEF SINAV SONUÇLARI 2022 | AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF 2022 Bahar Dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları AKSİS ekranında yayınlanacağından, birçok aday düzenli olarak sisteme girerek sınav sonuçlarını kontrol etmeyi sürdürüyor. İşte AUZEF 2022 sınav sonuçlarına dair merak edilenler ve detaylar...

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor fakat 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan AUZEF güz dönemi vize sonuçları 26 Kasım tarihinde; yani 12 gün sonra açıklanmıştı. Bu dönem de sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu nedenle AUZEF sonuçlarının en geç 1 Mayıs'ta açıklanmış olacağı öngörülüyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 alması gerekiyor.

DİĞER
23 yıl önceki halini yayınladı Demet Şener'i görenler tanıyamadı! Ünlü mankenden estetik imalarına sert tepki!
Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı
Fenerbahçe'den Jesus seferi
Cimbom'a ya Buruk ya Farke!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bekçilik başvurusu ve şartları
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
🔥 Çılgın Sayısal Loto çekildi!
Bayram tatili kaç gün?
SON DAKİKA - EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? İşte kesin tarihler!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" 07:30
İspanya Kral Kupası Real Betis'in İspanya Kral Kupası Real Betis'in 02:48
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:14
F.Bahçe'ye bedavaya İtalyan golcü! F.Bahçe'ye bedavaya İtalyan golcü! 01:14
Toroğlu Trabzonspor'un penaltısını yorumladı! Toroğlu Trabzonspor'un penaltısını yorumladı! 01:12
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Rekora koşmasaydı..." Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Rekora koşmasaydı..." 01:12
Daha Eski
Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz" Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz" 01:12
Fransa'nın en büyüğü PSG! Fransa'nın en büyüğü PSG! 01:12
Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu 01:11
Fırtına'da şampiyonluğa son 1! Fırtına'da şampiyonluğa son 1! 01:11
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! 01:10
Süper Lig'de bir veda daha! Süper Lig'de bir veda daha! 01:10