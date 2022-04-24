AUZEF SINAV SONUÇLARI 2022 | AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF 2022 Bahar Dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları AKSİS ekranında yayınlanacağından, birçok aday düzenli olarak sisteme girerek sınav sonuçlarını kontrol etmeyi sürdürüyor. İşte AUZEF 2022 sınav sonuçlarına dair merak edilenler ve detaylar...

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor fakat 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan AUZEF güz dönemi vize sonuçları 26 Kasım tarihinde; yani 12 gün sonra açıklanmıştı. Bu dönem de sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu nedenle AUZEF sonuçlarının en geç 1 Mayıs'ta açıklanmış olacağı öngörülüyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 alması gerekiyor.