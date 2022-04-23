Pamukkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı yaşanacak

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Milleti zorlu mücadelesini zaferle taçlandırmıştır" diyen Başkan Örki, "23 Nisan tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışı değil Türk Milleti'nin tüm dünyaya varlığını, bağımsızlığını ispat ettiği gündür. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ilan edildiği ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günün anlamı gerçekten çok büyük. 102 yıldır da Türk çocukları bu özel günü anlamına yakışır şekilde bütün dünya çocuklarıyla birlikte sevgiyle, coşkuyla, heyecanla, neşeyle kutlamaya devam ediyor. 23 Nisan'da da biz büyükler olarak söz veriyoruz ki; bize emanet edilen bu güzel vatanı, bize emanet edilen bu anlı şanlı bayrağın göklerde ilelebet payidar kalması ve dalgalanması için mücadelemizi sonsuza kadar sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve vatanımızı korumak, bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canlarını hiçe saymış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.