Haberler Haberler KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK? | Mayıs 2022 KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenecek mi? Bakan Kasapoğlu açıklaması...

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK? | Mayıs 2022 KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenecek mi? Bakan Kasapoğlu açıklaması...

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan milyonlarca öğrenci, Mayıs ayı bursunun ne zaman yatacağını ve KYK ödemelerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Bayramdan önce KYK ödemelerinin yapılıp yapılmayacağını merak eden öğrenciler, '2022 Ramazan Bayramı'ndan önce burslar yatacak mı, KYK Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte KYK burs ve kredi ödeme tarihleri!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 08:00
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK? | Mayıs 2022 KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenecek mi? Bakan Kasapoğlu açıklaması...

Milyonlarca öğrenci, KYK ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyordu ve Başkan Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi. Peki, 2022 Mayıs ayı KYK ödemeleri ne zaman yatırılacak, öğrencilere bayramdan önce ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...

MAYIS 2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

Bayram nedeniyle erken ödeme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini Mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" dedi.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YATIRILACAK MI?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği burs ve kredi ödemeleri için tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" dedi.

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL YATIRILIYOR?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

  • Lisans öğrencileri 850 lira
  • Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
  • Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

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