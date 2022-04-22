KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK? | Mayıs 2022 KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenecek mi? Bakan Kasapoğlu açıklaması...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yapacağı KYK kredi ve burs ödemesi tarihleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca öğrenci, KYK ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 2022 Mayıs ayı KYK ödemeleri ne zaman yatırılacak, öğrencilere bayramdan önce ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...

MAYIS 2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YATIRILACAK MI?

KYK kredi ve burs ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesi yatırılması öngörülse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklama yapılması halinde, detaylar haberimizde yer alacak.

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL YATIRILIYOR?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle: