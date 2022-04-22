CANLI ALTIN FİYATLARI | (22 Nisan 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

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👉22 Nisan Cuma 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 921,54
Gram altın satış: 921,78
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.502,00
Çeyrek altın satış: 1.518,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.002,00
Yarım altın satış: 3.037,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.995,00
Tam altın satış: 6.051,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.107,00
Cumhuriyet altını satış: 6.199,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.143,00
Ata altın satış: 6.209,00
👉Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Nisan Cuma günü saat 07.10 itibarıyla alınmıştır.