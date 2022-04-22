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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 22 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da baraj doluluk oranlarında, kurak geçen sonbaharın ardından büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 80.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da son dönemdeki yağışlar, barajlara yaradı. Peki, 22 Nisan 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 10:22
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 22 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Son dönemlerde İstanbul'da yoğunlaşan kar yağışları, barajlarda bulunan su seviyesindeki artışı birlikte getirdi. Güneşli havalarda su seviyesinde bazı dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son olarak 22 Nisan 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı yüzde 0.02 artışla yüzde 88.98 oldu.

İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 88.98 civarında... Son bir haftadaki yükseliş ise 1.07 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen doluluk seviyesi son bir yılın en yüksek değerlerinden biri olarak görülüyor. 2021 yılının nisan ayında yüzde 80.82 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 41.19'a gerileyen doluluk oranları daha sonra yükselişe geçmişti.

💦8 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 8'inde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Alibey Barajı yüzde 72.07 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 68.32 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu barajları bugün yapılan ölçümlere göre Kazandere ve Istrancalar oldu. Darlık'ta ise doluluk oranı yüzde 99.65 olarak kayıtlara geçti.

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