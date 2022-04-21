Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | (21 Nisan 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | (21 Nisan 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

21 Nisan Perşembe 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ise altın fiyatlarındaki grafiği belirliyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken; cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 08:10
CANLI ALTIN FİYATLARI | (21 Nisan 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Birçok vatandaş, altın fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizden anlık ve CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 21 Nisan Perşembe altın fiyatlarında son durum...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)


👉21 Nisan Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 920,64

Gram altın satış: 920,81

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.498,00

Çeyrek altın satış: 1.512,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.996,00

Yarım altın satış: 3.027,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.982,00

Tam altın satış: 6.032,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.106,00

Cumhuriyet altını satış: 6.199,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.130,00

Ata altın satış: 6.189,00

👉Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Nisan Perşembe günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Galatasaray’ın yıldız ismi Victor Nelsson’dan Domenec Torrent sözleri! “Büyük bir ayrıcalık…”
Kaan Yıldırım’la Londra’da tatil yapan Hande Erçel’den ilan-ı aşk paylaşımları geldi
F.Bahçe'de hoca turu! İşte son gelişmeler
Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
20 Nisan Sayısal Loto sorgulama ekranı!
💥 20 Nisan 2022 Sayısal Loto çekildi mi?
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay yorum! "Daha ilk maçından..." Olay yorum! "Daha ilk maçından..." 07:39
Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı! Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı! 01:28
G.Saray'ın gündemindeki son isim Leonardo Jardim... G.Saray'ın gündemindeki son isim Leonardo Jardim... 01:21
İşte Alanyaspor-Sivasspor maçının özeti! İşte Alanyaspor-Sivasspor maçının özeti! 01:19
Çalımbay Alanya - Sivas maçı sonrası konuştu! Çalımbay Alanya - Sivas maçı sonrası konuştu! 01:18
Mateos'tan mağlubiyet yorumu: Duran toplar... Mateos'tan mağlubiyet yorumu: Duran toplar... 01:18
Daha Eski
Sivas 90+2'de avantajı kaptı! Sivas 90+2'de avantajı kaptı! 01:18
Bahçeşehir İtalya'dan zaferle döndü! Bahçeşehir İtalya'dan zaferle döndü! 01:18
Bursaspor çeyrek finalde! Bursaspor çeyrek finalde! 01:17
İşte Kartal'ın hedefindeki yıldızlar! İşte Kartal'ın hedefindeki yıldızlar! 01:17
Başkan Erdoğan: Sporda fetret dönemi bitti! Başkan Erdoğan: Sporda fetret dönemi bitti! 01:17
Ömer Bayram: Futbolu G.Saray'da bırakacağım! Ömer Bayram: Futbolu G.Saray'da bırakacağım! 01:17