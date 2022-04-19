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MASKE YASAĞI KALKTI MI? Okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Bilim kurulu ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklama için heyecanlı bekleyiş devam ederken; vatandaşlar, 'maske zorunluluğu kalktı mı, maske yasağı devam ediyor mu? Maske nerelerde zorunlu, okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı?' sorularının cevabını araştırıyor. Vaka sayılarındaki düşüş beraberinde yeni açıklamaları da getirirken 20 Nisan Çarşamba günü toplanması beklenen Bilim Kurulu'nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalar ve koronavirüsle ilgili yeni kararlar şimdiden arama motorunda sorgulanıyor. İşte, 20 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve maske zorunluluğuna dair son dakika açıklamaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 14:30
MASKE YASAĞI KALKTI MI? Okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Bilim kurulu ne zaman açıklama yapacak?

Maske zorunluluğuna dair son gelişmeler vaka sayısındaki düşüşün ardından milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı 'en kötü günlerimiz geride kaldı' açıklamasının ardından, maske zorunululuğuna dair bir değişiklik olup olmayacağı gündem haline geldi. Yaz aylarında maske takmanın zorluğunu sık sık tartışan vatandaşların gözü kulağı Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 'Toplu taşımada, okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı, devam edecek mi? İşte maske yasağı ve zorunluluğuna dair açıklamalar...

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Düşen vaka sayılarıyla birlikte rahatladığımız bir döneme girdiğimizin altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları üzerine binlerce vatandaş maske zorunluluğuna dair bir gelişme olup olmayacağını araştırmaya devam ediyor.

20 Nisan Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nun ardından maske zorunluluğuna dair de gelişmeler yaşanacağının sinyalini veren Bakan Koca, toplantının ardından açıklama yaparak son gelişmeler hakkında vatandaşlara bilgi verecek.

Yapılan açıklamaların ardından, gelişmeler haberimizde yer alacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BİLİM KURULU NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'ni ziyareti esnasında, gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Bakan Koca, "Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

BAKAN KOCA: "MÜSTERİH OLUN"

Pandemide son duruma ve vaka sayılarındaki düşüşe dair açıklamalarda bulunan Bakan Koca, kötü günlerin geride kaldığını şu sözlerle ifade etti:

"Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.

En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz."

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR İLHAN'IN AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'e yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki hafta Bilim Kurulu sonrasında inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız." dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şu an geldiğimiz aşamada dünkü rakama bakarsak 4 bin 425 yeni vaka, vefat sayımızda da 20'nin altını görmüş durumdayız. Tabi herşey böyle, vatandaşlarımız da dikkatli olmaya devam ederlerse, aşıları eksik olan vatandaşlarımız aşılarını tamamlarlarsa bu sürecin bu şekilde iyiye doğru yol alacağını söylemek mümkün. Ramazan olayının sosyal etkinliklerinin görece daha kısıtlı olması nedeniyle sürece olumlu katkı yaptığına inanıyorum. Zira geçen sene de böyle olmuştu. Sayılar aşağı doğru gitmişti fakat bayramda bir araya gelmelerle birlikte vakalar artmıştı.

Bayram sürecinde dikkatli bir şekilde geçirirsek özellikle havalar ısınıyor, Ramazan Bayramı'nda büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz yerlerde havalandırmaya dikkat edip, kronik hasta olanların yanında kalabalık olarak bir arada olmamaya dikkat edersek yazın süreci daha da rahatlayarak atlatabileceğimizi düşünüyorum.

Şunu da söylemek lazım salgın hem ülkemizde hem de dünyada devam ediyor. Şu ana kadar 97 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İnşallah tabi bundan sonra böyle bir süreç görmeyeceğiz. Böyle vakalar görmeyeceğiz fakat dikkatli bir şekilde tedbirlere olabildiğince riayet ederek yola devam edersek, aşısı eksik olan vatandaşlarımız aşılarını olurlarsa, özellikle 65 yaş üzeri kronik hasta olan vatandaşlarımız aşılarını

olmaya devam eder hatırlatma dozlarını olurlarsa inşallah çok yakın zamanda belki önümüzdeki hafta içerisinde bu rakamlar 2 binlerin altını görür. En önemlisi vefat sayımız 10'un altındaki rakamlara gelir. Rakamlar azaldıkça haliyle hepimiz öğrendik 15-20 gün sonra vefat rakamlarına da yansıyor. İnşallah yakın zamanda bu durum vefat sayılarına da yansıyacak inancındayım.

Biz de heyecanlıyız muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir."

UÇAK, OTOBÜS VE TREN YOLCULUKLARINDA MASKE ZORUNLULUĞU GÜNDEME GELECEK

Okullarda ve toplu taşımalarda maske zorunluluğuna dair de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan toplantı öncesi yaptığı açıklamalarda son gelişmeleri şu sözlerle ifade etti:

"Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum.

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU TOPLANTIDA GÜNDEM MADDESİ OLACAK

Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır. Yerli aşımız TURKOVAC'a da vatandaşların ilgisi fazla. Aşının ne kadar ilerlediği ile ilgili bir bilgilendirme söz konusu olabilir."

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