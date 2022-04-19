Haberler Haberler EN GÜZEL 23 NİSAN SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pano şiirleri, sözleri ve mesajları...

EN GÜZEL 23 NİSAN SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pano şiirleri, sözleri ve mesajları...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala, bu özel günü kutlamak isreyenler en güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirlerini, sözlerini araştırmaya başladı. Pandemi nedeniyle iki yıldır 23 Nisan'ı evde kutlamak zorunda kalan çocuklar, bu yıl kendilerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilen bayramı okullarda kutlamak için hazırlıklara başladı. Panolarını şiirler ve sözlerle süslemek isteyen öğretmen ve öğrenciler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair en anlamlı şiirler ve kutlama mesajları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 14:17 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 14:30
EN GÜZEL 23 NİSAN SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pano şiirleri, sözleri ve mesajları...

Her yıl milyonlarca çocuk tarafından coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cumartesi günü ülkenin ve hatta dünyanın dört bir yanında kutlanacak. 23 Nisan'da güzel sözler ve şiirler paylaşmak isteyenler, pano hazırlamak için anlamlı şiirler arayanlar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri, şiirleri, mesajları haberimizde...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI SÖZLERİ VE MESAJLAR

  • 23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.
  • Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.
  • 23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!
  • Çocuk yurdun temelidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
  • Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan kutlu olsun.
  • Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
  • Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.
  • Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.
  • Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyet'in gelecek evlâtları bizden daha çok rahata kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.
  • 23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türk halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.
  • Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.
  • Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız Kutlu Olsun.
  • Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖYLEDİĞİ SÖZLER

  • Cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşatacaksınız.
  • Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.
  • Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.
  • Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!

23 Nisan hangi gün, resmi tatil mi? Devamını Oku BUNU DA OKU

23 NİSAN ULSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

EGEMENLİK ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,
Asırları yılların içinde aşıyoruz...
Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,
Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.
Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,
Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

HALİL REFET TANIŞIK


TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN

Bugünlerin küçüğü,
Yarınların büyüğü,
Hep çalışıp öğrenen
Türk çocuğuyum ben.

Ülkesini çok seven,
Milletiyle övünen,
Hep çalışıp üreten
Türk çocuğuyum ben.

Atatürk'ün izinde,
İlkelerinin peşinde,
Hiç durmadan yürüyen
Türk çocuğuyum ben.

ÇOCUK BAYRAMI GÜNÜ

Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

DİĞER
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı kaslı vücudu ile şoke etti! Paşhan Yılmazel değişimi ile 'Yok artık' dedirtti!
SON DAKİKA: 'Bahar temizliği' operasyonu! Kurbanlarını ayakkabı koklayarak seçiyorlar
Shakhtar F.Bahçe maçına Alisa'nın tişörtüyle çıkacak!
Fırtına kupada avantaj peşinde! İşte Avcı'nın Kayseri maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maske yasağı kalktı mı?
2022 Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Ramazan Bayramı ne zaman?
SON DAKİKA - EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? İşte kesin tarihler!
19 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Shakhtar F.Bahçe maçına Alisa'nın tişörtüyle çıkacak! Shakhtar F.Bahçe maçına Alisa'nın tişörtüyle çıkacak! 13:56
Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon... Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon... 13:54
Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 13:10
Golden State 2-0 öne geçti Golden State 2-0 öne geçti 13:00
Umut Bulut: Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun! Umut Bulut: Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun! 12:58
Mustafa Denizli'den başkanlık açıklaması! Mustafa Denizli'den başkanlık açıklaması! 12:54
Daha Eski
Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu! 12:50
Mahkemeden tedbir kararı! G.Saray'da seçim iptal Mahkemeden tedbir kararı! G.Saray'da seçim iptal 12:47
Jahovic Giresunspor yolcusu! Jahovic Giresunspor yolcusu! 12:37
David Neres bombası! Yeni rotası Kadıköy David Neres bombası! Yeni rotası Kadıköy 12:33
Real Betis - Elche maçı saat kaçta? Real Betis - Elche maçı saat kaçta? 12:18
Görüşmeler başladı! Aboubakar Süper Lig devine Görüşmeler başladı! Aboubakar Süper Lig devine 12:05