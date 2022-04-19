Haberler Haberler EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? | 2022 Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Bakan Vedat Bilgin açıkladı...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? | 2022 Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Bakan Vedat Bilgin açıkladı...

Son dakika gelişmesi... Binlerce emeklinin merak ettiği, bayram ikramiyesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?, Bayram ikramiyesi artacak mı? gibi soruların cevapları belli oldu. Bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi açıklayan Bakan Bilgin, "28 veya 29 Nisan'da bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak." ifadesine yer verdi. Peki, 2022 Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 12:48
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? | 2022 Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Bakan Vedat Bilgin açıkladı...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, binlerce emeklinin merakla beklediği soruların yanıtını katıldığı bir TV programında verdi. Bakan Bilgin, emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği ve ne zaman yatacağı hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, 2022 Emekliye bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

2022 EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri zammı konusunda henüz bir kararımız yok. Buna göre şuan için bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. Zam konusu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. İki bayramda bu ödemelerin maliyeti 25 milyar lira" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ OLACAK MI?

Uzun süredir gündemde yer alan asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz.

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