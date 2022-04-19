CANLI ALTIN FİYATLARI | (19 Nisan 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 'Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Birçok kişi, çeşitli altın fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizden anlık ve CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 19 Nisan Salı altın fiyatlarında son durum...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)



👉19 Nisan Salı 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 930,99

Gram altın satış: 931,19

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.513,00

Çeyrek altın satış: 1.528,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.025,00

Yarım altın satış: 3.058,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.040,00

Tam altın satış: 6.093,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.206,00

Cumhuriyet altını satış: 6.300,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.189,00

Ata altın satış: 6.252,00

👉Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Nisan Salı günü saat 07.20 itibarıyla alınmıştır.