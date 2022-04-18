RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte sorusu merak ediliyor ve cevabını bekliyor. Her yıl Diyanet İşleri dini günler takvimine göre belli olan Ramazan Bayramı tarihi bu sene başında da kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada Ramazan Bayramı 2022 tarihi merak konusu oldu. Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek.