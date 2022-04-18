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NEVÜ’de İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı Tamamlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Sınav Koordinatörlüğü tarafından “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı” gerçekleştirildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:31
NEVÜ’de İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı Tamamlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Sınav Koordinatörlüğü tarafından "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı" gerçekleştirildi.

Sınav hazırlıklarını ve uygulama sürecini yerinde takip eden NEVÜ Rektörü ve İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Nevşehir Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 16 Nisan 2022 Cumartesi ve 17 Nisan 2022 Pazar günü 4 oturumda gerçekleştirilen '2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı'nın alınan tedbirler kapsamında sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Aktekin, "İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı, üniversitemiz ana yerleşkesinde bulunan toplam 2 bina ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza Evi'nde 4 dört oturumda yapıldı.

Pandemi tedbirleri ve kuralları çerçevesinde yaptığımız hazırlıklar ve alınan tedbirlerle 450 öğrencinin girdiği sınavımızı, toplam 60 görevli personel eşliğinde sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk.

Sınavın tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını temenni ederken, sınavda görev alan akademik ve idari personelimize, bina ve sınav güvenliğinden sorumlu Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeline ve Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi personeline görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

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