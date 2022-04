MEB'in kurduğu Ölçme Değerlendirme Merkezi nedir? 81 ilde Kurulan Ölçme Değerlendirme bilgi sistemine dair detaylar

Her ilde kurulan ölçme değerlendirme merkezleri, PISA ve TIMSS gibi uluslararası düzeyde ve ulusal çapta yapılacak öğrenci başarı araştırmalarını koordine etmek ve süreçleri yönetmek üzere aktif olarak kullanılacak. Öğrenci başarı araştırmalarından elde edilen bulgular ve hazırlanan raporlar, okul ve il yönetimleri ile süreçleri iyileştirmeleri için paylaşılacak.Ayrıca bu merkezlerde yedi aydır öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılan yardımcı kaynakların üretilmesine de önemli katkı sağlanıyor. Bu merkezlerin katkılarıyla hazırlanan 36 milyon yardımcı kaynak kitap, basılı olarak öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.Öğrencilerin eksikliklerini gidermek için ücretsiz olarak sunulan destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik periyodik ölçme ve değerlendirmeler de her ildeki ölçme ve değerlendirme merkezleri tarafından yürütülüyor.81 ildeki ölçme değerlendirme merkezini birleştirerek ilk kez bir dijital soru hazırlama platformu oluşturuldu. Böylelikle illerdeki merkezlerin soru üretme kapasitesi artırıldı ve hazırlanan soruların tüm okullarda kullanılabilmesi sağlandı. Şu ana kadar bu platform üzerinden 150 bin soruluk bir soru havuzu oluşturuldu. İllerde ölçme değerlendirme merkezlerince öğretmenlere eğitimler de verilmeye başlandı.Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: "Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme kapasitesini güçlendirmek için 81 ilde kurduğumuz ve altyapı ile insan kaynağı ihtiyacını da giderdiğimiz ölçme ve değerlendirme merkezlerimiz, tüm süreçlerimize aktif bir şekilde katkı veriyorlar. İl düzeyinde yerel ölçme ve değerlendirme eğitimlerinden ulusal ve uluslararası öğrenci başarı araştırmalarının yürütülmesine kadar çok sayıda fonksiyonu bulunan merkezlerimiz her yeni projemize de aktif katkı sunuyorlar. Öğretmen ve öğrencilerimizin ilgiyle takip ettiği yardımcı kaynak destek paketlerinin üretilmesinde de bu merkezlerimiz çok önemli destekler verdiler. Ayrıca 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezlerini birleştiren tümleşik bir dijital soru hazırlama platformunu ilk kez kurarak tüm illerin katkılarını almaya ve kullanmaya başladık. Yeni oluşturulan soru havuzu için şu ana kadar 150 bin soru hazırlandı. Her geçen gün kapasitesi artan bu merkezlerimiz ile Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme kapasitesi çok daha güçlü hâle gelecektir. Bu süreçleri başarı ile yürüten Bakan Yardımcım Sadri Şensoy 'a, çalışma arkadaşlarına, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezlerinde görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."