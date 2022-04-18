💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 18 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 18 Nisan Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '18 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 18 Nisan 2022 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 18 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 50 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

18 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

25 - 27 - 38 - 68 - 73 - 88 Joker: 49 SüperStar: 23

👉Sayısal Loto 18 Nisan Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA