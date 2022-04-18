🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO - 18 Nisan Cumartesi Çılgın sayısal loto çekildi mi? Sayısal loto sorgulama ekranı

Şans oyunları sevenlerin merakla beklediği ve Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 18 Nisan 2022 günü çekilişi gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenleniyor. İşte 18 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

İşte 18 Nisan Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Sayısal Loto'da 18 Nisan Pazartesi çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

18 NİSAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişinin ardından loto sonuçları haberimizde yer alacak.

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