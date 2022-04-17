İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI? | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak? 17 Nisan 2022

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı bugün İstanbul'da tamamlanacak ve sporcuların geçtiği anlarda, yolların bir kısmı geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki, 17 Nisan Pazar günü hangi yollar kapalı olacak? İstanbul'da yollar kapalı mı, kaçta açılacak? İşte İstanbul'da saatlik yol durumuna dair merak edilenler...
TRAFİK DURDURULACAK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durdurulacak. Araç geçişlerine izin verilmeyecek.
17 NİSAN PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
Fatih ve çevresinde kapatılacak yollar şu şekildedir (Kapama saati 06.00)
- Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti
- Kadir Has Caddesi
- Abdülezelpaşa Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Galata Köprüsü
- Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları
BEYOĞLU VE ÇEVRESİ (KAPAMA SAATİ 06.00)
- Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti
- Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi
- Beyoğlu - İnönü Caddesi
- Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı
- Beyoğlu - Askerocağı Caddesi
- Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi
- Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
- Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi
- Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi
- Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş
- Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş
- Beyoğlu - Necatibey Caddesi
- Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti
BEŞİKTAŞ VE ÇEVRESİ (KAPAMA SAATİ 06.00)
- Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş
- Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti
- Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı
- Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş
- Beşiktaş - Palanga Caddesi
- Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi
- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş
- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti
- Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi
SARIYER VE ÇEVRESİ (KAPAMA SAATİ 06.00)
- Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi
- Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi
- Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım
- Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi
- Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti
- Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti
- Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti
- Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti
- Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti
ANADOLU YAKASI İÇİN (KAPAMA SAATİ 07.00)
- Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet,
- Taşköprü Caddesi,
- Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi
- Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli
- Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti
- Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası
- Maltepe Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım
ÇEVRE YOLLAR:
- * D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekler.)
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapanma saati (08.30)
AVRASYA TÜNELİ KAPANMA SAATİ (09.45)
- Uzunçayır Köprülü Kavşak
- O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti
- Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım
- Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım
- Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş