İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI? | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak? 17 Nisan 2022

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı bugün İstanbul'da tamamlanacak ve sporcuların geçtiği anlarda, yolların bir kısmı geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki, 17 Nisan Pazar günü hangi yollar kapalı olacak? İstanbul'da yollar kapalı mı, kaçta açılacak? İşte İstanbul'da saatlik yol durumuna dair merak edilenler...

TRAFİK DURDURULACAK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durdurulacak. Araç geçişlerine izin verilmeyecek.

17 NİSAN PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Fatih ve çevresinde kapatılacak yollar şu şekildedir (Kapama saati 06.00)

Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

Kadir Has Caddesi

Abdülezelpaşa Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ (KAPAMA SAATİ 06.00)

Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti

Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi

Beyoğlu - İnönü Caddesi

Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

Beyoğlu - Askerocağı Caddesi

Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi

Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Necatibey Caddesi

Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

BEŞİKTAŞ VE ÇEVRESİ (KAPAMA SAATİ 06.00)

Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Palanga Caddesi

Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi



SARIYER VE ÇEVRESİ (KAPAMA SAATİ 06.00)

Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi

Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi

Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi

Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

ANADOLU YAKASI İÇİN (KAPAMA SAATİ 07.00)

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet,

Taşköprü Caddesi,

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli

Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti

Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası

Maltepe Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım

ÇEVRE YOLLAR:

* D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekler.)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapanma saati (08.30)

AVRASYA TÜNELİ KAPANMA SAATİ (09.45)