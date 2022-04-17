BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 17 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Kar yağışlarının sonrasında Nisan ayıyla birlikte yağmurlu günlerin yeniden yaşanması sonucu barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. 17 Nisan 2022 İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı yüzde 87,46'ya geriledi. Bu oran Nisan başında 88.59'du.

Nisan ayının ilk günlerinde ölçülen baraj doluluk oranı 3 Nisan 2022 itibarıyla yüzde 88.59'du. Bu oran yeni ayla birlikte yüzde 1,13 düşmüş oldu. Her ne kadar doluluk oranı azalmış olsa da İSKİ'nin geçmiş yıllardaki verilerine baktığımızda 2021 yılına oranla oldukça iyi bir konumda olduğunu söylemek mümkün. 2021 yılı Nisan ayında seviye yüzde 80 civarındaydı.

YÜZDE 100 DOLU TEK BARAJ KALDI

İstanbul'un suyunu sağlayan 10 barajdan 8'i yüzde 80 doluluk oranında devam ediyor. Bu oranın altında kalan Alibeyköy barajı yüzde 70.97 olurken Sazlıdere barajı ise yüzde66.21 seviyesinde seyretti. doluluk oranlarına sahip. İstanbul'da Kazandere barajı yüzde 100 doluluk seviyesindeki tek baraj oldu. Kalan barajlardan Büyükçekmece 95.79, Darlık 99.44i Elmalı 94.71, Istancalar 99.99, Ömerli 85.39, Pabuçdere 96.86 ve terkos 84.32 oldu.

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