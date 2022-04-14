SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI | 14 Nisan 2022 TCMB faiz oranı ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI | 2022 yılının 4. Merkez Bankası toplantısı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, açıklanan faiz oranını merak ediyor ve internette konuyla ilgili aramalar yapıyor. Detaylar haberimizde...

🚨MERKEZ BANKASI 2022 NİSAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI🚨

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını duyurdu. Buna göre; nisan ayı faiz oranı yüzde 14'te sabit tutuldu.

TCMB 2022 MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU❓

Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmemişti. Yani mart ayında faizi sabit tuttuğunu açıklamıştı. Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu ve öyle de olmuştu.

📅TCMB 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

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🔹26 Mayıs 2022

🔹23 Haziran 2022

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🔹22 Eylül 2022

🔹20 Ekim 2022

🔹24 Kasım 2022

🔹22 Aralık 2022