Haberler Haberler Memurların Nisan ayı maaş bordroları e-devlet üzerinden yayımlandı!

Memurların Nisan ayı maaş bordroları e-devlet üzerinden yayımlandı!

Milyonlarca kamu kurumu çalışanını yakından ilgilendiren Nisan ayı maaş bordroları e-devlet üzerinden yayımlandı. Vatandaşlar sistem üzerinden sorgulama yaparak bilgilere ulaşabilecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:33
Memurların Nisan ayı maaş bordroları e-devlet üzerinden yayımlandı!

Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memuru direkt olarak ilgilendiren 15 Nisan tarihinde hesaplarına yatacak maaş bilgilerinin yer aldığı Nisan ayı e-bordroları e-devlet üzerinden yayımlandı.

SENDİKALI MEMURLARA 487 LİRA ZAM

Öte yandan geçtiğimiz Ağustos ayında hükümet ve memur sendikarları arasında yapılan toplu sözleşme anlaşması gereği sendikalı memurlara her 3 ayda bir (Ocak - Nisan - Temmuz - Ekim) 487 TL toplu sözleşme primi ödenecek. Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışan sendikalı memurların Nisan ayı maaşlarında 487 TL'lik toplu sözleşme primi ödeme kalemi yer alıyor.

Nisan Ayı Maaş Bordrosu görüntülemek için TIKLAYABİLİRSİNİZ

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